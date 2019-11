Fire alpinistar får sesongdebut i Canada

sport

Skiforbundet har tatt ut 19 utøvarar til dei kommande verdscuprenna i USA og Canada.

I Lake Louise køyrer Kjetil Jansrud, Adrian Smiseth Sejersted, Stian Saugestad, og Kajsa Vickhoff Lie dei første renna sine i verdscupen denne sesongen.

Til helga opnar herrane med utfor og Super G i Lake Louise. Jansrud får med seg Aleksander Aamodt Kilde, Sejersted, Saugestad og Rasmus Windingstad.

Same gjeng skal køyre fartsrenna i Beaver Creek fredag og laurdag neste veke, medan det på søndag er klart for storslalåm same stad.

Då får Lucas Braathen sin debut i Beaver Creek etter den knallsterke 6.-plassen i sesongopninga i Sölden. Braathen får med seg dei lovande unggutane Fabian Wilkens Solheim og Atle Lie Mcgrath til storslalåmrennet i USA. Då skal sjølvsagt òg Henrik Kristoffersen og Leif Kristian Nestvold Haugen representere Noreg, saman med Jansrud, Kilde og Windingstad.

Første helga i desember er det kvinnene som køyrer fart i Lake Louise. Her stiller Noreg med Lie på startstreken.

Følgjande utøvarar er tatt ut til USA og Canada:

Kvinner:

Killington, 30. november, storslalåm: Nina Haver-Løseth, Kristin Lysdahl, Thea Stjernesund, Mina Fürst Holtmann, Maria Tviberg, Kristina Riis-Johannessen, Kaja Norbye.

Killington, 1. desember, Slalåm: Haver-Løseth, Lysdahl, Stjernesund, Holtmann, Maren Skjøld, Kristina Riis-Johannessen, Norbye.

Lake Louise 6.–8. desember, utfor/super-G: Kajsa Vickhoff Lie.

Menn:

Lake Louise 30. november – 1. desember, utfor og super-G: Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted, Stian Saugestad, Rasmus Windingstad.

Beaver Creek 6. og 7. desember, utfor og super-G: Jansrud, Kilde, Sejersted, Saugestad, Windingstad.

Beaver Creek 8. desember, storslalåm: Jansrud, Kilde, Henrik Kristoffersen, Leif Kristian Nestvold Haugen, Windingstad, Lucas Braathen, Fabian Wilkens Solheim, Atle Lie McGrath.

