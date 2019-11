Handball-VM startar laurdag: Arrangørbyen ligg i utsett jordskjelvområde

sport

Spelarar og leiarar har vore heimanfrå i ei vekes tid allereie i treningsleir i Fukuoka. Det er nokon mil unna VM-byen Kumamoto.

Den første kampen for Noreg går mot Cuba laurdag.

Kumamoto-regionen sørvest i Japan ligg utsett til når det gjeld jordskjelv. Ifølgje earthquaketrack.com er det registrert 29 skjelv i og rundt Kumamoto by det siste året, men desse har ikkje ført til skadar.

I 2016 vart VM-byen ramma av eit skjelv som målte 7,4 på Richters skala.

50 menneske mista livet og 3000 vart skadde. Nesten 100.000 innbyggarar måtte evakuerast. Skjelvet førte til store materielle skadar på bygningar og vegar og førte til ei rekke brannar.

Vasstilførselen til Kumamoto vart òg heilt øydelagt.

– Kvar VM-tropp har to lag-guidar, og dei kjem til å informere òg når det gjeld dette spørsmålet (jordskjelv). Vi er òg i kontakt med aktuelle instansar i Kumamoto, men dette er ikkje noko å bekymre seg for, skriv VM-arrangøren i ein e-post til NTB.

Rista

Ein femdel av dei kraftigaste jordskjelva i verda rammar Japan. Det folkerike landet ligg der fire tektoniske plater møtest ved «Ildringen» rundt Stillehavet. Det er der dei fleste av jordskjelva i verda finn stad.

Noregs herrelandslag spelte VM i same by i 1997. Då opplevde troppen to mindre skjelv. Trenaren Harald Madsen vakna av at det rista skikkeleg i senga på hotellet.

Handball-VM for kvinner blir spelt i perioden 30. november til 15. desember. Noreg kjem til meisterskapen etter finaletap for Frankrike i VM 2017.

Angola, Nederland, Serbia og Slovenia er dei andre norske motstandarane i puljespelet. Dei tre beste går vidare til hovudrunden der to semifinaleplassar ligg i potten.

