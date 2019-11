Mourinho trekte fram ballgut som Spurs-helten

sport

Ungguten fekk ballen raskt til Aurier, som overrumpla Olympiakos-forsvaret med eit raskt innkast slik at Lucas Moura kunne bryte gjennom på kant og servere Kane innlegget som gav utlikning i meisterligakampen der heimelaget vende 0-2 til 4-2.

Mourinho gratulerte ballguten med eit handtrykk og ein klem.

– Eg elskar intelligente ballgutar, slik eg sjølv var. Eg var ein briljant ballgut, og denne guten var briljant. Han las spelet, forstod spelet og leverte ein assist for oss. Han var ikkje der berre for å sjå på publikum og oppleve stemninga. Han levde med i spelet og bidrog, sa portugisaren.

– Etter kampen ønskte eg å invitere han inn i garderoben for å feire med laget, men då var han allereie borte.

Mourinhos første meisterligakamp som Tottenham-manager såg ei stund ut til å bli ein katastrofe, men etter vendinga som gav avansement til sluttspelet får han masse skryt i britiske medium, både for gesten overfor ballguten, for eit offensivt byte etter ein snau halvtime (Christian Eriksen for Eric Dier) og for pausepraten.

– Ved pause måtte eg vere ei mjuk utgåve av meg sjølv. Spelarane trong litt kjærleik i staden for kritikk, og eg måtte gi dei emosjonell balanse. Vi snakka litt om taktiske detaljar og justering av posisjonar, men det handla meir om sjølvtillit i ein vanskeleg situasjon og at vi skulle gjere eit forsøk, sa han.

Han sa at det var ei tung avgjerd å byte ut Dier før det var spelt ein halv time.

– Det vanskelegaste var ikkje då dei scora måla sine, men då eg gjorde eit byte i første omgang. Det såra både spelaren og meg. Det er viktig at han forstår. Han er svært intelligent og veit at eg gjorde det for laget sitt beste, sa Mourinho.

