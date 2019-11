Solheim klar for Stabæk

sport

Solheim spelte over hundre kampar for Sogndal før han i 2011 pakka sakene og reiste til Sverige. Først hadde han eit opphald i Kalmar, før det vart overgang til Stockholm-klubben Hammarby i 2015. Der spelte 31-åringen over hundre kampar, og han toppa det med bronsemedalje denne sesongen.

Solheim spelte 27 kampar for Hammarby i bronsesesongen og scora tre mål. No skal forsvarsspelaren prøve seg i Stabæk.

– Vi har vore ute på eventyr i Sverige i åtte år, og no følte vi at det var på tide å komme heim. Det nye eventyret her blir interessant, seier Solheim til Stabæks nettsider.

– Dette blir ei ny utfordring. Eg gleder meg til å vere med på dette prosjektet, å bygge opp Stabæk igjen. Det kjem ein ny stadion her, og det ser betre og betre ut spelemessig òg. Eg håper å bidra til at Stabæk kan nå nye høgder, seier 31-åringen vidare.

Solheim er opphavleg frå Loen i Sogn og Fjordane.

Stabæk ligg på 8.-plass i Eliteserien når det står att éin runde av sesongen. Dei har allereie sikra fornya opphald på øvste nivå.

