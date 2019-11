Solskjær kastar fleire unggutar til ulvane mot Astana

sport

Solskjær har tatt med seg ein særs ung tropp til torsdagens bortemøte med Astana i Europaligaen. Heile ti United-spelarar kan få debuten sin for «dei raude djevlane» i Kasakhstan. Fleire av dei etablerte spelarane er igjen heime i England.

– Det handlar om sunn fornuft. Vi har allereie kvalifisert oss for vidare spel, noko som gir oss moglegheita til å gi speletid til dei som treng det, sa Solskjær på pressekonferansen på onsdag i Nur-sultan.

Han røpte då at fleire av spelarane kom til å debutere, mellom anna Lee Grant som sat ved sida av nordmannen under pressekonferansen. Grant er rett nok ikkje ein av dei unge lovande hos United. Keeperen, som kom frå Stoke i fjor, er 36 år, men har framleis til gode å spele på Uniteds førstelag.

– Det blir ein stolt augneblink for meg, og det same gjeld for dei andre som får debuten sin. Eg gleder meg veldig, sa Grant.

Også Ethan Laird, DiShon Bernard og Dylan Levitt blir truleg å finne på banen torsdag, ifølgje Solskjær. Også Largie Ramazani, Teden Mengi, Max Taylor, Ethan Galbraith, Arnau Puigmal, Matej Kovar og D'Mani Bughail-Mellor kan få den første kampen sin i United-drakta på Astana Arena.

Forventar ikkje å dominere

I det omvende oppgjeret vann United 1-0. Solskjær ser for seg ein ny tett kamp mot Astana.

– Vi har ein del unge spelarar, og dei må lære seg å spele slike kampar. Vi forventar ikkje at dei skal dominere, men at dei skal kjempe og utfordre. Viss vi berre spelte med førstelagsspelarar hadde vi hatt ein større sjanse til å vinne, men dette er den rette avgjerda og det kjem til å bli ein bra kamp, sa Solskjær.

Astana-trenar Roman Hrygorchuk har tidlegare svart at han ikkje meiner United viser lite respekt når dei kjem til Kasakhstan med eit så ungt mannskap.

– Vi veit kor langt unna vi er Manchester United. Viss dei speler for United, er dei på eit høgt nivå, svarte Hrygorchuk.

Ikkje sikra gruppesiger

Berre fire av dei 18 United-spelarane som er med til Kasakhstan har spelt fleire enn ti A-lagskampar. Ser ein bort frå Luke Shaw og Jesse Lingard, har troppen 52 kampar til saman.

United har allereie sikra seg avansement, men er ikkje sikra gruppesiger.

United har 10 poeng før møtet med poenglause Astana. AZ Alkmaar ligg berre to poeng bak før møtet sitt med Partizan Beograd torsdag.

Dersom nederlendarane vinn den kampen, går det mot ein gruppefinale i den siste kampen i gruppespelet på Old Trafford.

