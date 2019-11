Tønseth tatt ut til EM i terrengløp

sport

Det vart klart då uttaket til meisterskapen vart offentleggjort onsdag.

Tønseth er som einaste norske løpar tatt ut til å springe i seniorklassen for menn. På kvinnesida stiller Noreg med Karoline Bjerkeli Grøvdal (Tjalve), Sigrid Jervell Våg (BUL) og Maria Sagnes Wågan (Tjalve).

Det heftar samtidig betydeleg uvisse rundt langrennsløpar Tønseths deltaking i Lisboa. Trønderen har ikkje lagt skjul på at han svært gjerne vil delta, men landslagstrenar Eirik Myhr Nossum har vore kritisk til planane.

I forkant av langrennsopninga på Beitostølen sist helg sa Tønseth til NTB at han har tenkt mykje på terreng-EM den siste tida. Tidlegare i haust tok han sølvet under NM terrengløp i Frognerparken bak Henrik Ingebrigtsen.

Konkurransekollisjon

EM-løpet i Lisboa kolliderer med verdscuprenna i langrenn på Lillehammer. Spørsmålet er kva Tønseth risikerer ved å stå over der. Deltakinga i Tour de Ski kan ligge i potten, men landslagstrenar Eirik Myhr Nossum har lova Tønseth at han får dra til Portugal om han viser klasse og kvalifiserer seg under kommande verdscupopninga i Ruka i helga.

– Det blir Ruka som gjeld. Etter søndagen der har eg svaret. Presterer eg bra då, og er klar for Tour de Ski, så stikk eg til Portugal, sa Tønseth til NTB laurdag.

Då hadde han akkurat utklassa dei andre og vunne 15-kilometeren i klassisk stil på Beitostølen. Johannes Høsflot Klæbo på andreplass var distansert med 18,9 sekund.

Forma til 28-åringen er det med andre ord lite å utsetje på.

Vil ha Tønseth på Lillehammer

Med til historia høyrer det òg at landslagstrenar Nossum aller helst ser at Tønseth går 30 kilometer skiathlon på Lillehammer om halvanna veke. Det gir Tønseth sjansen til å bevise at han har vorte betre på lengre distansar, og at han er aktuell for distansen i VM i Oberstdorf neste vinter.

– Vi kan ikkje arrangere ei tremil i hist og pist berre for at han skal vise meg at han har noko i ei tremil å gjere i VM neste år. Tremila på Lillehammer er eitt av tre lange løp føre VM i Oberstdorf. Droppar han ho, er det lettare for meg å bruke argumentet om at eg har til gode å sjå han gå gode løp som er lengre enn 15 kilometer, sa Nossum på Beitostølen.

Det endelege svaret på om langrennsstjerna blir å sjå i terreng-EM, kjem truleg over helga.

(©NPK)