Zlatan skal gjere Hammarby til Skandinavias beste

Tysdag flørta han med klubben på Instagram-kontoen sin. Innlegget var følgd av Hammarbys klubbemblem. I tillegg var den offisielle kontoen til Stockholm-klubben tagga.

No forstår ein kvifor. Han har kjøpt 50 prosent av AEG Swedens aksjar i Hammarby og eig dermed rundt ein firedel av klubben.

– Eg skal hjelpe Hammarby å bli best i Skandinavia, seier han i eit intervju med Aftonbladet.

– Det finst ikkje grenser kor stor Hammarby kan bli, held han fram.

– Det kjennest fantastisk og spennande med Hammarby. Det er heilt andre prosjekt og eg er veldig motivert. Eg vil vere veldig engasjert den dagen eg sluttar med fotball. Eg ser fram mot å jobbe med fotballen frå ein annan vinkel. Ikkje berre ute på banen. Sjølv om eg kanskje kunne bidratt med noko anna på banen òg. Ikkje som aktiv spelar, altså, men snarare med å hjelpe dei aktive ute på treningsfeltet om det blir behov for det. For eg veit at spelarane i Hammarby er i gode hender, seier 38-åringen.

Avviser spel

Han avviser dermed at han nokon gong vil spele i Allsvenskan.

– Eg har sagt i snart ti år at eg ikkje skal spele fotball i Allsvenskan. Det kjem ikkje til å skje, seier han.

Hammarby har i fleire tiår vore blant dei mest populære klubbane i Sverige. Laget hadde denne sesongen størst publikumsoppslutning i snitt i Allsvenskan. Laget speler heimekampane sine på Tele2 Arena like vel Globen.

Etter at kontrakten til stjerna med LA Galaxy gjekk ut har det lenge gått rykte om kvar 38-åringen skal spele neste sesong.

Nomade

Ibrahimovic spelte i Barcelona frå 2009-11, men vart leigd ut til Milan i siste del av kontraktsperioden før den italienske klubben kjøpte han ut.

Veteranen innleidde karrieren i Malmö før vegen gjekk til Ajax, Juventus, Inter, Paris Saint-Germain og Manchester United.

Hammarby hamna på tredjeplass i Allsvenskan denne sesongen. Mats Solheim speler for den svenske storklubben, men synest å vere på veg bort etter fem år i klubben.

