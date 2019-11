Kanadisk ishockeytrenar risikerer sparken etter rasistiske utsegner for ti år sidan

sport

– Sjølv om det var ei eingongshending som eg angrar på, tar eg ansvar for det eg sa, skriv Peters i eit brev publisert på Twitter av TSN.

Det er spelaren Akim Aliu som skuldar Peters for å ha komme med rasistiske utsegner då han spelte for farmarklubben Rockford.

Calgary Flames-treneren innrømmer i eit brev at han brukte eit støytande språk mot den nigerianskfødde spelaren for ti år sidan, og han ber om unnskyldning både til Aliu og hovudmanageren i Calgary Flames, Brad Treliving.

– Ver så snill å ta imot mi oppriktige unnskyldning for at eg brukte eit krenkjande språk i jobben min for ti år sidan. Eg veit at kommentarane mine har vore ille og skuffande, og eg forstår kvifor, skriv Peters.

Brad Treliving stadfestar at han har fått brevet, og Calgary Flames har no starta ei utgreiing av saka. Det er venta ei fråsegn frå klubben torsdag.

