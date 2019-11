Langrennslandslaget i bagasjetrøbbel

sport

Ingen av koffertane på bagasjebandet tilhøyrde dei norske utøvarane, som måtte avlyse den planlagde treninga onsdag på grunn av bagasjeproblema.

Fleire av utøvarane vart svært frustrerte då dei innsåg at bagasjen deira ikkje var kommen med flyet, skriv SportExpressen.

– Utøvarane likar ikkje å avlyse treningar, så det er ikkje så populært. Men dei er vante til at det kan vere slik når dei reiser, seier landslagstrenar Geir Endre Rogn.

Emil Iversen tok på si side det heile med godt humør.

– Vi får kanskje dra heim igjen, heilt enkelt. Det blir ingen nordmenn på start i helga, seier han med eit smil.

Han legg til at laget har med det viktigaste. Skia blir nemleg frakta i smøretraileren som køyrer til Ruka.

Dei norske utøvarane skal ha fått bagasjen sin onsdag kveld.

Verdscupopninga i finske Ruka startar med sprint fredag, følgd av klassisk 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn. Minitouren blir avslutta med 10 og 15 kilometer jaktstart i fri teknikk for høvesvis kvinner og menn.

Noreg sender til saman tjue langrennsløparar til Finland.

(©NPK)