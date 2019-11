Manchester City-eigarane kjøpte den åttande klubben sin

sport

I tillegg til regjerande Premier League-meister Manchester City eig CFG frå før seks andre klubbar. New York City FC (USA), Melbourne City (Australia), Yokohama F Marinos (Japan), Sichuan Jiuniu (Kina), Girona (Spania) og Club Atletico Torque (Uruguay) er alle ein del av gruppa frå før.

Oppkjøpet av den indiske klubben skjer dagen etter at investeringsselskapet Silver Lake kjøpte seg inn i CFG. Det gjer at eigargruppa no er verd 44 milliardar kroner, noko som er det høgaste i idrettsverda.

Amerikanske Silver Lake signerte ein avtale om å betale 389 millionar pund (4,57 milliardar kroner) for ein eigardel på litt over 10 prosent. Silver Lake, som er basert i California, har byrja å investere i sport og underhaldning etter tidlegare å ha konsentrert seg om teknologiselskap som Alibaba, Dell og Skype.

