Skadefri Nilsson usikker på forma før verdscupopninga

– Det er kjempespennande. Eg har ingen som helst forventningar til meg sjølv, i og med at eg ikkje veit kvar eg står, seier Nilsson.

Vinnaren av verdscupen i sprint frå i fjor veit lite om kvar ho står samanlikna med konkurrentane. Tidlegare i haust var ho uheldig og fekk brest i eit ribbein då ho fall på trening, noko som førte til at Sveriges yndling måtte trene alternativt i ein lengre periode.

– Eg har inga aning, seier Nilsson på spørsmål om kor god forma er.

Nilsson innrømmer at ho er i ein annan situasjon når ho no går inn i ein ny verdscupsesong. Opplading har vore prega av rehabilitering og alternativ trening. I fjor hadde Nilsson rett nok eit liknande opplegg fram mot VM i Seefeld, då ho kjempa for å bli kvitt ein lårskade.

– Det er ikkje heilt nytt sidan eg gjorde litt av det same inn imot Seefeld. Då vart det meir rehabilitering og alternativ trening enn skiturar ute i løypene. Men eg har ganske stor tru på at ein kan få til bra trening frå sykkelsetet innandørs òg. Det er ikkje noko nytt for meg, seier Nilsson.

Verdscupopninga i Ruka startar med sprint førstkommande fredag.

