Syklisten Anita Stenberg frykta konsekvensar, men etter fem år varsla ho om seksuell trakassering

– Ein er alltid redd for konsekvensane det kan ha, seier den norske landslagssyklisten i banesykling til NTB om opplevinga ho hadde på eit hotell i Berlin for fem år sidan.

Til Ekstra Bladet seier ho:

– Derfor tok det så lang tid før eg var moden nok til å stå fram og møte Jimmi og seie direkte til han at eg ikkje synest det var ok, seier Stenberg, med tilvising til det som skjedde i Berlin.

Jimmy Madsen (50) innrømmer at han for fem år sidan sende chattmeldingar til den 27 år gamle norske landslagssyklisten med oppmoding om sex på hotellrommet hans i samband med eit stemne i Berlin. Dei to hadde ingen relasjon utover det reint profesjonelle og Stenberg avviste førespurnadene frå Madsen.

– Eg har sagt unnskyld. Ja, ja, ja, det har eg, seier Madsen til avisa.

Ukultur

Stenberg, som bur og trenar i Danmark, stadfestar overfor NTB at Madsen har beklaga det som skjedde.

Men ho meiner oppfølginga har vore mangelfull.

– Eg etterlyser eit klarare etisk regelverk. Inntrykket mitt er at denne typen hendingar er greitt berre ein seier unnskyld etterpå, seier ho.

Stenberg meiner det er ein ukultur i den danske sykkelsporten.

– Det er ikkje den einaste gongen eg har fått førespurnader, og eg er ikkje den einaste, seier ho.

Jimmy Madsen er tidlegare profesjonell banesyklist og deltok mellom anna i fire OL for Danmark. Han er i dag styremedlem i Dansk Bicycle Club, den same klubben Stenberg er medlem av.

Styreleiar Bjarne Kratholm i Dansk Bicycle Club seier til Ekstra Bladet at saka ikkje kjem til å få nokon konsekvensar for Jimmi Madsens posisjon i klubben fordi det er fem år sidan hendinga som involverte Anita Stenberg.

– Hadde ho vore fersk, hadde vi ekskludert Jimmi Madsen. Det er det ikkje nokon tvil om, seier Kratholm.

Får støtte

Norges Cykleforbunds generalsekretær Eystein Thue Stokstad seier til NTB at dei hjelper Stenberg sidan ho er norsk landslagssyklist.

– Vi har bede det danske forbundet om å ta tak i saka og at dei undersøker moglegheita for å gå vidare med henne. Vi forventar at dei gjer det, seier Stokstad.

Kommunikasjonssjef Morten Andersen i Danmarks Cykle Union (DCU) seier i ein kommentar at DCU først vart kjent med saka 5. november, via ein førespurnad frå det norske forbundet. Han hevdar at det danske forbundet straks reagerte overfor juristar i det danske idrettsforbundet.

– Vi tar avstand frå det som har skjedd. Det er likevel ikkje opplevinga vår at dette er eit strukturelt problem, seier Andersen til NTB.

Det har ikkje lykkast NTB å få kontakt med Jimmi Madsen eller Dansk Bicycle Club.

