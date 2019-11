Tidlegare dansk syklist innrømmer seksuell krenking av norsk ryttar

sport

Madsen (50) har innrømt at han for fem år sidan sende chattmeldingar til den 27 år gamle norske landslagssyklisten med oppmoding om sex på hotellrommet hans i samband med eit stemne i Berlin. Dei to hadde ingen relasjon utover det reint profesjonelle og Stenberg avviste Madsens førespurnader, skriv Ekstra Bladet.

– Eg har sagt unnskyld. Ja, ja, ja, det har eg, seier Madsen til avisa.

Madsen er tidlegare profesjonell banesyklist og er i dag styremedlem i Dansk Bicykle Club, den same klubben Stenberg er medlem av.

Stenberg fortel til Ekstra Bladet at ho har vore redd for å stå fram med historia si av frykt for om det kunne få konsekvensar for deltakinga hennar i sykkelløp, gitt Madsens rolle i klubben ho er medlem av.

– Derfor tok det så lang tid før eg var moden nok til å stå fram og møte Jimmi og seie direkte til han at eg ikkje synest det var ok, seier Stenberg, med tilvising til det som skjedde i Berlin.

Norges Cykleforbunds generalsekretær Eystein Thue Stokstad seier til NTB at dei hjelper Stenberg sidan ho er norsk landslagssyklist.

– Vi har bede det danske forbundet om å ta tak i saka og undersøke moglegheita for å gå vidare med henne. Vi forventar at dei gjer det, seier Stokstad.

