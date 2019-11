sport

Laurdag kveld møtest Brækhus og Bustos til duell i weltervekt i det verdskjente Monte Carlo-casinoet. Det skjer i ein uvanleg liten sal med plass til i underkant av 400 tilskodarar, sidan stemnet først og fremst blir laga for TV.

– Eg synest det er moro. Eg har boksa på nokre av dei største arenaane i verda, og eg har selt ut (Oslo) Spektrum. Så det er det veldig morosamt å gjere noko som dette. 300–400 tilskodarar og «black tie» (dresskode). Kjempemoro, seier Brækhus og legg til:

– Samtidig veit eg jo at kampen sannsynlegvis kjem til å nå ut til det største TV-publikummet eg nokosinne har hatt.

Klar

Brækhus har ikkje gått kamp sidan ho slo Aleksandra Magdziak-Lopes på poeng i California 8. desember i fjor. Men boksedronninga frå Bergen, med VM-titlar i alle forbund, er slett ikkje nervøs føre den 36. proffkampen sin.

– Ikkje i det heile. Ikkje med den oppladinga eg har hatt. Eg er klar for kva som helst. Treninga i Big Bear (California) har vore så hard at kiloa eigentleg berre har runne av meg, varslar ho.

Brækhus, som er verdsmeister i alle fem internasjonale bokseforbund vart rett nok vege til 66,5 kilo fredag. Bustos var noko lettare med sine 65,7 kilo.

– Kva møter du i Bustos?

– Ho er ein allroundboksar, slik som meg. Ho kan gå i ringen og bruke beina godt. Ho kan både angrep og forsvar, i motsetning til den førre argentinaren eg møtte, Erica Farias, som berre kom og kom og kom mot meg. Bustos kan òg bokse defensivt, og elles kjem ho til å vere i toppform. Ho vil ikkje ha noko problem med å gå ti rundar, seier Brækhus til NTB.

Form

Den norske boksedronninga trenar til Abel Sanchez tidlegare i år og har sidan lege i hardtrening i høgda i Big Bear Lake i California. Det blir særs spennande å sjå korleis høgdetreninga slår ut for Brækhus når ho igjen entrar bokseringen.

– Etter å ha trena i fire månader i høgda, i regimet til Abel og gjengen hans, er eg i mitt livs form, seier ho.

I 30 år gamle Bustos møter ho ein tøff boksar, men argentinaren er langt frå like merittert som Brækhus. Bustos har vunne 19 av sine 24 proffkampar, men ingen av dei på knockout. Til samanlikning står Brækhus med 35 strake sigrar, og ho har stoppa motstandaren med knockout ni gonger.

Bustos har heller ikkje gått kamp sidan starten av desember i fjor. Då slo ho Enis Pacheco i kamp om IBFs mellombelse super lettvekt-tittel.

Blir vist «verda over»

Kampen mellom dei to går som Monte Carlo-stemnets nest siste. Hovudkampen er VM-duellen mellom dei uovervunne russarane Aleksandr Besputin og Radzjab Butajev i weltervekt.

Brækhus vart klar for stemna då ho signerte ein kontrakt med det britiske promotørselskapet Matchroom Boxing i oktober. Den avtalen inneber at 38-åringen skal gå tre kampar innan utgangen av 2020, og at desse kampane skal sendast på strøymetenesta DAZN, populært kalla «Sportens Netflix».

Boksekampen på laurdag blir òg send på Sky Sports i Storbritannia og av Viasat heime i Noreg.

(©NPK)