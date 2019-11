Serie A-klubbene uttrykkjer bekymring for rasisme

sport

Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Miralem Pjanic, Ronaldo Vieira, Kalidou Koulibaly og Mario Balotelli har alle fått rasistiske tilrop slunge mot seg frå tribunen denne sesongen. Alle utanom Pjanic er mørkhuda.

Klubbane i den italienske eliteserien i fotball er samde om at det ikkje er gjort nok for å kjempe mot problemet dei siste åra.

I fråsegna står det vidare at «ingen skal nokosinne bli utsett for rasisme, verken på eller utanfor bana, og at vi ikkje lenger kan vere stille og vente på at problemet skal forsvinne av seg sjølv».

Det blir òg skrive at det dei siste vekene har vorte haldne positive samtalar med det italienske fotballforbundet og internasjonale ekspertar om korleis dei skal handtere problemet og fjerne det frå fotballen.

(©NPK)