Sleit med søvnen, no er Bakkerud vaken og klar for VM-premiere

Den norske troppen kom til Japan onsdag førre veke, og nokre spelarar slit alltid med å sove etter å ha flytta seg åtte tidssoner.

– Som regel har eg godt sovehjarte, men eg skal gjerne innrømme at eg sleit litt i starten her. Det gjorde eg, og det varte vel i ei vekes tid før eg var inne i døgnrytmen her, seier Bakkerud til NTB.

Bakkerud dunka inn eit par mål frå distanse i treningskampen mot Montenegro torsdag.

Ho er saman med Andrea Pedersen og Moa Högdahl dei einaste i den norske troppen utan erfaring frå seniormeisterskap.

– Det er spelarar frå mange klubbar på landslaget, og vi skal finne kvarandre, men eg synest det blir betre for kvar trening vi har saman, seier Bakkerud.

Første minnet hennar av kvinnelandslaget i handball stammar frå tv-apparatet ho og familien sat framom på byrjinga av 2000-talet. Der var det Gro Hammerseng som vart Bakkeruds favorittspelar ganske fort.

Noreg VM-opnar mot Cuba laurdag. Det har vorte norsk VM-gull i to (2011 og 2015) av dei fire siste meisterskapane.

Med tanke på at ei rekke nøkkelspelarar er ute med skadar, vil ein ny norsk VM-tittel vere ei overrasking for mange. Nora Mørk, Veronica Kristiansen, Katrine Lunde og Henny Reistad hadde alle vore sikre i troppen, men kvartetten er skadd.

