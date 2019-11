Trenaren til Nyland forlenger

sport

Fleire trenarar i Premier League har anten fått sparken eller står i fare for å måtte gå den siste tida, men hos Aston Villa sit Dean Smith trygt.

Smith tok over for eit Villa på 14.-plass i Championship i fjor og leidde laget til opprykk til Premier League der dei tidvis har imponert i årets sesong. No får trenaren som gav Ørjan Håskjold Nyland sin Premier League-debut, ei kontraktsforlenging på fire år.

– Eg er veldig glad for å ha forlengt med klubben. Eg gleder meg til alle utfordringane som kjem med å reetablere Aston Villa som ein toppklubb i Premier League, seier Smith til Aston Villa-nettsida.

Aston Villa har lang fartstid i Englands øvste divisjon, men rykte ned til Championship i 2016–17-sesongen.

Ørjan Nyland spelte 23 kampar frå start for klubben i fjorårssesongen som enda med opprykk til Premier League, før han fekk debuten sin i den engelske toppligaen mot Wolverhampton 10. november.

