Straffesiger for Zuccarellos lag mot gamleklubben

sport

Det stod 2–2 etter ordinær tid etter at Zach Parise utlikna for Wild med ein spektakulær backhandvolley 2.30 minutt før slutt i siste periode. I straffeslagkonkurransen scora Wild på tre av fire forsøk, gjestene på berre to.

Dermed tok Minnesota Wild poeng for niande kamp på rad. Etter ein svak sesongstart har Zuccarellos lag byrja å finne forma og klatre på tabellen.

Parise scora på sitt første straffeslag, men Stars svarte ved Joe Pavelski. Kevin Fiala scora igjen for Wild, men Tyler Seguin utlikna. Dei fire første forsøka enda i scoring.

Zuccarello var den første som missa då forsøket hans vart redda, men Alexander Radulov feila rett etterpå for Dallas. Då Mikko Koivu i sin 1000. NHL-kamp sette inn 3–2 for heimelaga, var Corey Perry tvinga til å svare for gjestene, og det greidde han ikkje.

Koivu vart dermed matchvinnar i jubileumskampen. Han er den første som har spelt 1000 kampar for Minnesota Wild.

Etter ein mållaus første periode gav Fiala heimelaga leiinga i overtalsspel vel halvvegs i midtperioden. Det gjorde han med assist frå Koivu og Parise.

John Klingberg utlikna i eit overtalsspel for gjestene, og i siste periode scora Blake Corneau det som ei stund såg ut til å bli vinnarmålet for Stars. Parise ville det annleis, og etter 57.30 utnytta han ein keeperretur i eit nytt overtalsspel til å setje inn 2–2 på elegant vis.

Zuccarello spelte 15.22 minutt inkluderte 12 sekund i overtal. Han hadde to skot på mål, blokkerte fire skot og erobra pucken ein gong. Han var på isen då Stars scora kampens einaste mål i fem mot fem, og han fekk dermed minus ein i sin del av kampen.

(©NPK)