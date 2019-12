Super-Astrid: Rett frå pallen til praksis på sjukehus

sport

Der skal ho halde til heile denne veka på barneavdelinga.

Seint søndag kveld køyrde ho til Lillehammer i bil. Då var det gått mindre enn eit halvt døgn sidan ho stod på pallen samanlagt i minitouren i Ruka.

Berre ei spurtfrisk Heidi Weng hindra at det vart 2.-plass bak suverene Therese Johaug.

– Eg veit berre at eg skal møte 07.45 på Lillehammer måndag, og eg er spent på kor lange dagar eg får, seier 32-åringen som kombinerer langrennssatsinga med medisinstudiar.

Det har ho gjort i mange år allereie, men i år er det første gong at ho har fått ei fristilt rolle på landslaget.

Jacobsen har «sloppe» unna samlingar.

Tilpassingar

Den kommande legen går ikkje dei to siste verdscuphelgane før jul, men god planlegging gjer at ho stiller i dei to renna på Lillehammer kommande helg.

Det er ikkje rom til det tilfeldige når du skal rekke over så mykje som Jacobsen er nøydd til.

– Eg blir sikkert sliten snart. Eg går på Lillehammer, og så står eg over Davos. Det blir for ambisiøst å gå der med eksamen 17. og 19. desember.

Når ein skal ha eksamen, må ein òg lese litt. Det veit dei fleste som har litt studiar å sjå tilbake på. 32-åringen har ikkje trena noko mindre enn før sjølv om ho har hatt fri frå landslaget, men lesing må likevel til.

– Eg må lese meir effektivt. Eg er ikkje den som klokkar inn mest timar med lesing, men eg prøver å dele det inn i fleire bolkar per dag, for eg veit at konsentrasjonen er best på dei første ein til to timane og så daler han. Derfor er det meir effektivt å dele det opp.

Ikkje åleine

Astrid Uhrenholdt Jacobsen seier at ho ikkje har trena åleine sjølv om ho har vore utanfor lag. Ho har halde seg i klubbmiljøet i Heming og har trena mykje saman med menn.

– Det er veldig, veldig viktig å trene saman med andre. Eg har fått eit eige miljø på heimebane og kanskje har eg fått nokre ekstra impulsar av det. Det har gjort at totalbelastninga er tatt litt ned sidan eg har sloppe all reisinga. Det har gjort at sjongleringa har gått litt betre, sa ho etter rennet på søndag.

Landslagsleiinga ser at Astrid Uhrenholdt Jacobsen har halde kvaliteten oppe i dei siste månadene. Det viste helga i Ruka til fulle.

– Eg trur det har slått bra ut at ho har gjort litt endringar i treninga. Ho har gjort mykje av det same i mange år, og ho ser at det å gjere nokre endringar treningsmessig ofte slår bra ut, seier landslagstrenar Geir Endre Rogn.

Han og trenarkollegaen Ole Morten Iversen har sett henne lite på samlingar, men har hatt ein god dialog med henne likevel.

– Vi er veldig samde i dei grepa ho har gjort, både for å tole den totalbelastninga ho har med studiar og fordi det er lurt å gjere nokre endringar når du kjem eit stykke ut i ein karriere.

– Landslaget er ikkje nødvendigvis den einaste løysinga for dei beste?

– Det er absolutt mogleg å stå utanfor landslaget, men vi er nokså trygge på at det beste for dei fleste er å vere på lag med andre. Men Astrid viser at det er mogleg med andre løysingar òg, sa Rogn.

