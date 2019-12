Framleis startnekt for Østberg – går heller ikkje i Lillehammer

sport

Verdscupvinnar i fjor fekk ikkje lov til å konkurrere verken på Beitostølen eller i verdscupopninga i finske Ruka i helga av helsemessige årsaker. Startnekten blir forlengt, for Østberg er ikkje i den norske troppen som i helga skal konkurrere i Lillehammer. Det skriv skiforbundet på heimesidene sine.

– Eg har hamna i ein situasjon der eg ikkje kan gå skirenn. Det er helsemessige årsaker bak dette. Alle krava i helseattesten er ikkje innfridd, fortalde Østberg den gongen.

Ho forklarte vidare at ho er frisk og skadefri, men at kroppen hennar treng kvile for å komme seg «på pluss» igjen.

I Lillehammer i helga skal det konkurrerast i skiathlon laurdag og stafett søndag.

Dette er den norske troppen til renna i Lillehammer:

Kvinner: Therese Johaug, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Anna Svendsen, Kari Øyre Slind, Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Kathrine Harsem, Silje Øyre Slind, Marte Skaanes, Tiril Liverud Knudsen, Magni Smedås, Karoline Simpson-Larsen.

Menn: Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh, Mattis Stenshagen, Pål Golberg, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Eirik Sverdrup Augdal, Vebjørn Turtveit, Gaute Kvåle, Ole Jørgen Bruvoll.

