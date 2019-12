Guardiola: – Ingen nye City-spelarar i januar

sport

City har hamna bakpå i kampen om ligagullet og ligg no på tredjeplass, elleve poeng bak serieleiar Liverpool. Noko av årsaka er at Guardiolas forsvar ikkje lengre er like tett som i dei to tidlegare gullsesongane.

Laget har ikkje halde nullen ein einaste gong på dei sju siste kampane.

Det vart ikkje henta inn nokon erstattar for Vincent Kompany, medan Aymeric Laporte er skadd. I tillegg har Guardiola valt å ha Nicolás Otamendi på benken og trekt midtbanespelar Fernandinho ned i dei bakre rekkene.

– Eg føretrekker han der. Det er derfor han spelar, sa City-manageren på pressekonferansen før seriekampen på tysdag mot Burnley, skriv BBC.

Men tanken om å hente inn forsterkningar har ikkje streifa spanjolen. I staden vil han halde fram med å bruke Fernandinho i forsvar.

– Eg ønsker ikkje nokon nye spelarar i januar, sa Guardiola.

