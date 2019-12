Rapinoe med skarp kritikk av mannlege stjerner: – Kor vanskeleg kan det vere?

sport

Amerikanaren vann måndag prisen som den beste kvinnelege fotballspelaren i verda. Dagen etter kjem den fritalande 34-åringen med skarp kritikk mot dei mannlege kollegaene sine som ikkje roper ut om all urettferd som skjer, skriv Aftonbladet.

Avisa refererer til eit intervju Gullballen-vinnaren gjorde med France Football, som står bak kåringa. Der seier ho at ho får lyst til å skrike etter hjelp frå spelarar som Zlatan, Messi og Ronaldo i kampen mot rasisme, homofobi og likelønn, noko som opptar Rapinoe sterkt.

– Hjelp meg, seier amerikanaren og nemner spesifikt dei tre spelarane.

– Dei engasjerer seg ikkje for noko som helst. Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly snakkar i alle fall om at dei har vorte utsette for rasisme, men kven andre? Eg oppmodar dei til å seie ifrå.

– Kor vanskeleg kan det vere? Dei har venner og søstrer som er svarte eller homofile, og må vite at mange menneske blir diskriminert. Så lenge spelarane ikkje blir like sint som Sterling og Koulibaly av apelydar på stadion kjem ikkje noko til å bli forandra, seier Rapinoe.

– Tenk det gjennomslaget om Cristiano Ronaldo gjekk ut og sa at det må investerast meir pengar i kvinnefotball, eller om Messi gjekk av banen på grunn av apelydar. Det ville vore enormt. Dommaren hadde ikkje gitt han raudt kort, ikkje til han, den beste spelaren i verda.

– Eg orkar ikkje dette lengre. Dei andre spelarane berre trøystar, og det er alt. Herregud, seier ein tydeleg oppgitt prisvinnar.

