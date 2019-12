Symjing: Henrik Christiansen optimist før EM

sport

– Eg har fått trent veldig godt i haust, så eg gleder meg til å komme ut og konkurrere. Målet er som alltid pers, seier 23-åringen i ei pressemelding.

Christiansen er medaljekandidat og Noregs sterkaste kort før EM i kortbaneløp onsdag startar for dei norske svømmarane. I alt 13 norske utøvarar har sett kursen mot EM i Glasgow, åtte herresvømmarar og fem damesvømmarar.

23-åringen har allereie tre bronsemedaljar frå kortbane-EM tidlegare. I 2015 vart han nummer tre på 1500 meter fri i Netanya, medan det to år seinare vart bronse på 400 meter fri og 1500 meter fri i København. Det vart derimot sølv på 400 meter fri under fjorårets VM i Hangzhou. No skal han kjempe om nye medaljar på dei to distansane.

Andre norske svømmarar med sterke medaljemoglegheiter er ungguten Tomoe Zenimoto Hvas. 19-åringen tok bronse på 200 meter medley i EM kortbane i Danmark for to år sidan, og er ein klar medaljekandidat på same øving òg i denne meisterskapen.

EM i kortbane blir arrangert i Glasgow frå 4. til 8. desember.

Den norske EM-troppen:

Kvinner:

Ingeborg Vassbakk Løyning, Malene Rypestøl, Stina Kajsa Colleou, Eva Kummen og Emilie Nyenget Løvberg.

Menn:

Henrik Christiansen, Tomoe Zenimoto Hvas, Markus Lie, Jon Jøntvedt, Niksa Stojkovski, Erik Årsland Gidskehaug, Christoffer Tofte Haarsaker og Jørgen Scheie Bråthen.

(©NPK)