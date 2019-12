Tom Nordlie henta inn som LSKs redningsmann

sport

Nordlie har redda fleire klubbar frå nedrykk, no skal han gjere det igjen. Denne gongen er det Lillestrøm som treng hjelpa til 57-åringen.

Eliteserien i år enda med at dei kanarigule må spele kvalifiseringskamp mot Start om fornya plass i den øvste divisjonen. I dei kampane er det Nordlie som skal leie LSK.

– Vi trur at Tom er den mannen som sannsynlegvis kjenner laga best, bortsett frå dei som jobbar i klubben. I tillegg kjenner han Start godt, så vi meiner Tom er mannen som har størst sjansar for å gjere at vi framleis held oss i Eliteserien, sa styreleiar Morten Kokkim.

– Eg tar ein sjanse. For at det ikkje skal bli nokon kompensasjon til Skeid så må eg terminere den kontrakten. Eg sa til kona at det kan hende eg står utan lønn etter januar. Då svarte ho at «har du ikkje tenkt å klare dette?», så eg har støtte derfrå.

– Eg føler at eg har erfaring på godt og vondt frå desse situasjonane her.

Handlar om det mentale

Nordlie trena laget frå 2006 til 2008, og førte LSK til cupgull i 2007. Året etter trekte han seg etter ein svak start på sesongen.

Fem klubbar og elleve år seinare er han tilbake på Åråsen. Han har berre fem dagar på seg til å få orden på LSK før den første kvalifiseringsfinalen mot Start blir spelt laurdag 7. desember (borte). Returoppgjeret går på Åråsen onsdag 11. desember.

– Det er jo sånn at desse spelarane har spelt 1500 kampar i livet sitt tidlegare, så det er ikkje noko nytt som kjem til å skje, verken i Kristiansand eller her, sa Nordlie.

– Dette handlar mykje om det mentale, å setje kryss over det som har vore, og fokusere på det vi kan gjere noko med.

Rykte

Måndag fekk Jörgen Lennartsson sparken frå trenarjobben i LSK. Svensken, som tok over i Lillestrøm sommaren 2018, vann ikkje ein einaste kamp etter 25. august.

Berre timar etter trenarsparkinga starta rykta om Nordlies retur å svirre, og måndag kveld fortalde hovudpersonen til Eurosport at det hadde vore kontakt mellom han og LSK.

Tysdag vart tilsetjinga stadfesta.

Nordlie, som rykte ned frå 1. divisjon med Skeid denne sesongen, har sidan førre LSK-periode trena Kongsvinger (2008-09), Fredrikstad (2009-10), Kongsvinger (2011-12), Sandnes Ulf (2014), Avaldsnes (2014-15), og Skeia (2016-19).

Kvalifiseringskampar har så langt ikkje vore Nordlies styrke. Han har vore i kvalifisering til Eliteserien med Sandefjord, Vålerenga og Fredrikstad, men har framleis til gode å gå sigrande ut.

