Justisministeren vil ha skjerpte rutinar for handtering av valdsepisodar i fotballen

sport

– Ja, det meiner eg heilt klart, svarer Kallmyr på spørsmål om politiet burde vore kopla inn i fleire av dei kjente valdsepisodane på fotballbanar i Oslo-området.

Men han har tru på ei betring etter at han kalla NFF-leiinga inn til møte i Justisdepartementet saman med kulturminister Trine Skei Grande (V) onsdag.

– Eg er veldig glad for at NFF no ser behovet for å gjennomgå desse rutinane på nytt. Eg forventar at fotballarenaene skal vere ein valdsfri sone. Det er viktig at foreldra kan stole på at barna kan delta i den idretten dei vil i ei valdsfri atmosfære, seier Kallmyr til NTB.

NFF har allereie varsla endringar etter at VG avslørte at ingen av 103 alvorlege valdshendingar registrert sidan 2010, er meldt til politiet.

– NFF har gode tankar om korleis dei skal klare det. Dei jobbar saman med politiet i Oslo for å lage gode rutinar for korleis trenarar, lagleiarar og dommarar kan handtere slike situasjonar, seier Kallmyr.

(©NPK)