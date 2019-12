NFF lovar betring i valdssituasjonen før neste sesong

sport

– Vi har gitt ei orientering på dei tiltaka vi kjem til å jobbe med. Vi ønsker ein full gjennomgang før sesongen 2020 av både bemanning og samarbeid med politi og styresmakter for å finne tersklar for korleis vi skal handtere vald og kva tilfelle som skal meldast til politiet, seier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Onsdag møttest NFF, justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V) for å prate om valden på norske fotballkampar som VG har avslørt.

– Det var eit veldig positivt møte, der vi òg får ei utstrekt hand frå styresmaktene om det vi treng bistand og hjelp. Dei stiller opp for å finne grenseverdiane for korleis vi skal handtere dette her. På eit møte før neste sesong skal vi presentere sluttproduktet etter det arbeidet vi gjer den kommande tida, held Svendsen fram.

– Vi har 370.000 fotballspelarar og 1850 klubbar i Noreg. Dette er eit alvorleg samfunnsproblem. Det skjer ikkje berre på banen, men også rundt banen og utanfor banen. Vi, gjennom institusjonane våre, kan bidra til å forhindre hendingane.

Meir burde vore politimeldt

NFF har allereie varsla endringar etter at VG avslørte at ingen av 103 alvorlege valdshendingar registrert sidan 2010 er meldt til politiet. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) meiner Norges Fotballforbund (NFF) burde meldt fleire av dei grove valdsepisodane på norske fotballbanar til politiet.

– Ja, det meiner eg heilt klart, svarer Kallmyr på spørsmål frå NTB om politiet burde vore kopla inn i fleire av dei kjente valdsepisodane på fotballbanar i Oslo-området.

– Vold skal meldast, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt innrømmer at fleire av hendinga burde ha vorte meldt til politiet, og kallar valden eit alvorleg samfunnsproblem.

– Det går ikkje berre føre seg i fotballen, men også på arenaene i fotballen, enten i kamp eller i samband med kamp. Det er eit viktig tematikk, men vi må òg innrømme at vi i for lita grad har meldt alvorlege valds- og trusselepisodane til politiet, seier Bjerketvedt.

Har tru på betring

– Dei historiene som eg har lese og fått høyre blir eg sjokkert over. Når dommarar føler seg redde og ikkje tør å signere med fullt namn på dommarkortet, det er ikkje noko særleg. Det er eit bilde på ein idrett som ikkje vi vil ha, seier Grande.

Kallmyr har tru på ei betring etter at han kalla NFF-leiinga inn til møte i Justisdepartementet saman med kulturministeren onsdag.

– Eg er veldig glad for at NFF no ser behovet for å gjennomgå desse rutinane på nytt. Eg forventar at fotballarenaene skal vere ein valdsfri sone. Det er viktig at foreldra kan stole på at barna kan delta i den idretten dei vil i ein valdsfri atmosfære, seier Kallmyr.

– NFF har gode tankar om korleis dei skal klare det. Dei jobbar saman med politiet i Oslo for å lage gode rutinar for korleis trenarar, lagleiarar og dommarar kan handtere slike situasjonar, seier Kallmyr.

(©NPK)