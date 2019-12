Sju hopparar klare for verdscupopninga i Lillehammer

sport

– Vi går forventningsfulle inn i ein ny verdscupsesong. Vi har den regjerande verdscupvinnaren, men veit at dei gode resultata i førre sesong ikkje betyr noko som helst når verdseliten igjen blir samla, seier landslagssjef Christian Meyer i ei pressemelding.

Han seier dei har høge ambisjonar for sesongen, og at Raw Air og verdscupen samanlagt er dei to store måla. Begge renna i helga går i den store bakken.

Maren Lundby gleder seg ekstra til hopprenna i Lysgårdsbakken, som ho ser på som sin eigen heimebane.

– Eg gleder meg alltid litt ekstra til sesongopninga, og det er ekstra artig at det endå ein gong er på Lillehammer. Eg håper det kjem masse folk som skaper ei skikkeleg god ramme rundt renna, seier Lundby.

Dette er dei sju som er tatt ut:

Maren Lundby, Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Ingebjørg Saglien Bråten, Karoline Røstad, Karoline Skatvedt og Eva Elise Johansen Amble.

(©NPK)