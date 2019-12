Svensk langrennsprofil snakkar ut om kneskaden: – Eg braut saman

sport

I eit intervju med den svenske avisa Allehanda opnar 22-åringen opp om kneskaden som hindrar ho å delta i alle renn i minst ein månad til.

– Magekjensla med ein gong var ikkje veldig bra. Eg tenkte på dei verst tenkelege scenarioa. Så fekk eg beskjed om kva skaden innebar, og då fekk eg ein mental smell. Eg braut saman, før eg tenkte at eg skulle gjere det beste ut av det, seier skistjerna til avisa.

No er ho i full gong med opptrening. Kneskaden oppstod på ein løpetur tidleg i november.

– Det går bra akkurat no. Det er tøft å trene seg opp igjen, og det kan gå både opp og ned. Mykje avheng av korleis kneet reagerer. Eg prøver berre å gjere det beste ut av situasjonen og jobbar hardt for at kneet skal bli så bra som mogleg.

Ho er sjølv usikker på når ho blir å sjå i verdscupsirkuset igjen, men satsar på ein gong tidleg i 2020.

– Eg kjem til å konkurrere når kneet er klart. Når det er, står att å sjå.

Andersson fekk det store gjennombrotet sitt i 2018/19-sesongen. 1997-modellen har eitt VM-gull og eit OL-sølv, og dessutan eit VM-sølv. 22-åringen har tatt alle medaljane i lagkonkurransar.

Andersson vart nummer sju i verdscupen totalt sist sesong. Ho tok ni individuelle pallplassar i verdscupen.

(©NPK)