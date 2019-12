Uefa gjer endringar i meisterligaen til kvinnene

sport

Endringane skal skje frå 2021/22-sesongen. I det noverande formatet er det berre gruppespel i kvalifiseringa til turneringa. Klarar ein å spele seg dit, er det rett til 1/16-finale.

I framtida er planen at 16 lag skal fordelast på fire grupper med fire lag, med andre ord veldig liknande formatet til mennene.

Ei årsak til endringane blir antatte å vere dei store forskjellane i turneringa. Seks av åtte kampar i årets åttedelsfinale enda med at eitt av laga vann med seks mål eller meir samanlagt. No skal fleire av storlaga møtast tidlegare i turneringa.

– Vi forventar at meisterligaen til kvinnene bli meir populært enn det er i dag. Det er aukande interesse frå marknaden, frå media. Timinga er truleg riktig for å prøve å gjere det same med turneringa til kvinnene som er gjort for menn. Vi forventar ei betre turnering, seier Giorgio Marchetti, UEFAs assisterande generalsekretær.

