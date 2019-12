Zachariassen går frå Sarpsborg til Rosenborg

sport

Begge klubbane stadfesta overgangen onsdag ettermiddag.

– Det er eit eventyr. Rosenborg er den største klubben i Noreg. Eg er veldig glad for å komme hit og det kriblar allereie for å komme i gang, seier Zachariassen til RBKs nettside.

Zachariassen kom gratis til Sarpsborg 08 frå Nest-Sotra før 2017-sesongen, og har imponert stort for Østfolds-laget. I debutsesongen scora han 10 mål, og har totalt scora 20 mål på 94 offisielle kampar.

25-åringen må vente til laget samlast igjen i januar før han kan vise seg fram.

– Eg er glad for at dette kom på plass allereie no. No kan eg komme meg til rette i Trondheim før det brakar laus på nyåret.

Sportssjef i Sarpsborg Thomas Berntsen seier det har vore stor interesse rundt 25-åringen i fleire månader, og seier dei mistar ein viktig spelar.

– Zachariassen har vore veldig viktig for oss, det er det ingen som helst tvil om. Samtidig har tidlegare sal stort sett vist at vi har klart å ta klubben eit steg vidare. Spelarar kjem og spelarar går. Zachariassen-casen er ein ny, god historie for Sarpsborg 08, seier Berntsen på nettsida til Østfold-klubben.

– Kristoffer har vore her lengre enn vi hadde trudd. No har det komme eit bod både spelar og klubb kan vere fornøgd med kontraktslengda tatt i betraktning, seier sportssjef Berntsen.

(©NPK)