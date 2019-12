471,2 millionar kroner tilbake til klubbane i momskompensasjon

sport

Det vart klart etter at Norges idrettsforbund har fått tildelinga av momskompensasjon for varer og tenester for rekneskapsåret 2018.

Totalt får norsk idrett no i desember utbetalt 605,7 millionar kroner i momskompensasjon, basert på rekneskapsåret 2018. Det er ein auke på 87 millionar kroner frå i fjor.

Utbetaling til klubbane utgjer cirka 94,1 millionar kroner meir enn dei fekk i fjor. Auken er på 25,2 prosent til klubbane og 16,8 prosent til norsk idrett totalt. Det er likevel eit stykke fram før vare- og tenestemomsen til norsk idrett blir fullt ut dekt. For rekneskapsåret 2018 vart det søkt om 754,8 millionar i kompensasjon.

– Norges idrettsforbund er svært fornøgd med årets rekordutbetaling av vare- og tenestemomskompensasjon til idretten. Når både søknadssum og utbetalingssum aukar frå år til år er dette eit tydeleg teikn på at aktiviteten i klubbar og lag i norsk idrett òg aukar, noko som blir stadfesta gjennom medlemsutviklinga som aldri har vore betre, seier idrettspresident Berit Kjøll.

– Samtidig ser vi av tildelingsbrevet frå Lotteritilsynet at fleire klubbar og lag har fått avslag på søknadene sine på grunn av manglande registrering i Frivilligregisteret. Det er synd og medfører at forventa inntekter fell bort, som igjen kan gå utover aktiviteten i desse klubbane, seier ho.

(©NPK)