Krog må stå over Lillehammer

sport

Magnus Krog mista kontrollen like etter landing og fall under hoppkonkurransen i NM i kombinert 17. november i Falun, men slapp unna med skrekken. Han fekk ein smell i nakken, men er tilbake i trening.

– Rennet i helga kjem litt for tidleg. Magnus er i god trening på ski, men har ikkje byrja å hoppe enno etter fallet i Sverige. Vi ønsker at Magnus skal vere 100 prosent klar før han byrjar å konkurrere igjen, og det skal ikkje vere så lenge til han er det. Vi håper og trur at Magnus får med seg mykje av sesongen framleis, og opptreninga har gått bra så langt, seier Peder Sandell, som er hovudtrenar for kombinertlandslaget, i ei pressemelding.

