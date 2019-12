Lisa Tønne tar «kuske-lappen»

sport

– Heilt fantastisk. Det gjekk jo så bra. No er eg heilt forelska i denne italienaren, sa Tønne etter at den første treningsturen med varmblodshesten Uni Lest på Bjerke denne veka.

Tønne har solid hesteinteresse frå langt tilbake, men vart for alvor biten av travbasillen då ho var med i kjendisløp med tandemsulky på Bjerke i haust. I to månader har ho no gått på opplæring i stallen til Anders Lundstrøm Wolden på Bjerke.

– Eg er vand med islandshestar, men travhestane er så svære! Eg liker å vere nybyrjar – å lære nye ting, seier Tønne, som framleis har ein veg å gå før ho kan konkurrere i løpsbanen.

I tillegg til lisenskurs er ho avhengig av klarsignal frå mentor Wolden.

– Når eg kan køyre, må Anders og jentene som jobbar på stallen, styre. For meg er jo dette berre moro, men for dei er det jobb, så eg må tilpasse meg. Men vi har eit delmål om at eg skal kunne køyre eit amatørløp i april, røper Tønne.

