Tøff veg til 30–24-triumf over Angola i VM, Nederland-duellen kan avgjere vegen vidare

Noreg kan vere på veg mot den fjerde VM-tittelen sin. Dei tre første kom i 1999, 2011 og 2015.

Kort etter Angola-oppgjeret bar det rett i isbad for dei fleste norske spelarane. Dette blir brukt for å optimalisere restitusjonsprosessen når laget speler to kampar på eitt døgn.

Afrikanarane har eit veldig interessant lag, men det er ikkje godt nok til å true Noreg i denne meisterskapen.

Det sjølv om dei norske jentene spelte ein svak 1.-omgang i angrep med mange bomskot. Utteljingsprosenten enda på låge 54 den første halvtimen og barberte leiinga ned til berre 13–12.

Legg så nokre unødvendige tekniske feil på toppen, og landslagssjef Thorir Hergeirsson hadde litt å snakke om i pausen.

Men han kunne klage på målvaktene Silje Solberg og Andrea Pedersen (inn og redda to straffer).

Tøft

Det starta trått i angrep òg i andreomgangen, men tre norske mål gav 16–13 og ei viss luke. Marta Tomac stod bak det eine med ei lur avslutning.

Solberg heldt fram med å halde VM-forma sylskarp og kasta i tillegg ein nydeleg pasning til Tomac før 19–14-skåringa.

På 21–16 til Noreg såg kampen køyrd ut. Det var han ikkje. Det tok berre nokre minutt før Angola kom opp på 20–21. Det skjedde etter ein heilt horribel norsk periode i angrep med bom på bom.

Stine Skogrand skaut inn 22–20 før Solberg drog fram ei klasseredning. Stine Bredal Oftedal ordna så 23–20. Det vart snart til 26–21.

Angolas gigant, Albertina Kassoma (194 centimeter og 97 kilo), gav Noregs forsvar litt å jobbe med. Stine Skogrand var ei av jentene som fekk henne mykje i fanget.

Berre tap

Nederlands store mareritt inneheld fem bokstavar og heiter Noreg. Gong på gong er nederlendarane spelte av banen dei siste åra mot dei norske jentene.

Sidan 2010 har Noreg som regel vore overlegen i meisterskap mot Nederland: Sju kampar og like mange tap for nederlendarane.

– Eg får det spørsmålet av alle om når vi skal gjere noko med det. Vi får sjå. Alt kan skje. Vi er på veg mot forma, men mot Noreg blir det vanskelegare. Vi må ha nokre taktiske møte og legge ein plan, seier Nederlands målvakt Tess Wester til NTB.

Ope

Det er ganske ope i den norske gruppa. Den enklaste løysinga for Noreg er å slå nederlendarane. Då går Noreg vidare og tar med seg fire poeng i det som er det optimale utgangspunktet før hovudrunden startar søndag.

Noreg er sikra å få med to poeng, men det kan òg bli tre om kampen mot Nederland endar uavgjord.

Nederlendarane har òg sjansen til å avansere med full poengpott. Det krev siger fredag, og at Serbia slår Slovenia same dag.

Innbyrdes oppgjer avgjer ved poenglikskap.

