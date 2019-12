sport

Chelsea vart i februar straffa av Fifa for brot på reglane for kjøp av mindreårige spelarar. Straffa innebar at klubben vart nekta å kjøpe spelarar i to overgangsvindauge, i sommar og januar 2020.

No har likevel valdgiftsretten til idretten CAS redusert straffa frå to overgangsvindauge til eitt, noko som betyr at London-klubben kan gå i marknaden og hente spelarar allereie i januar.

(©NPK)