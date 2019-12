Lagerbäck snudde og vil ha meir moro med Noreg

sport

– Med ein positiv arbeidsgivar, støtteapparat og spelartropp var det vanskeleg å seie nei. Eg trivst veldig bra i jobben som norsk landslagssjef, og når det gjeld fotballen, er det ei spennande og lovande gruppe som har store moglegheiter for å halde fram utviklinga. Målet er å kvalifisere oss for EM-sluttspelet og deretter VM-sluttspelet i 2022, seier Lagerbäck i ei pressemelding frå Norges Fotballforbund.

Leiinga i NFF er naturleg nok òg nøgd.

– Eg er veldig glad for at vi kan vidareføre samarbeidet med Lars og Perry. Vi registrerer ein sportsleg framgang for landslaget, og målet er deltaking i EM og VM, seier fotballpresident Terje Svendsen.

Spelargruppa har uttrykt eit sterkt ønske om at Lagerbäck og Perry held fram, og ser fram til å halde fram samarbeidet.

– Dei har lagt eit bra grunnlag, og no blir det opp til oss spelarane å levere på banen så vi kan kvalifisere oss for sluttspel med Noreg, seier kaptein Stefan Johansen.

Ikkje til EM

Svensken tok over jobben etter Per-Mathias Høgmo 1. februar 2017, og resultata har vorte betre etter at veteranen Lagerbäck kom inn.

Men Noreg kom seg ikkje til EM via kvalifiseringa. Der tok Spania og Sverige dei to plassane frå den norske gruppa.

Heilt til juni var Lagerbäck så godt som krystallklar på at han ikkje ønskte å forlenge kontrakten som gjekk til sommaren 2020. Han meinte at alderen delvis diskvalifiserte han.

– Sjølv om eg trivst veldig godt, vil eg bli veldig overraska om eg held fram etter neste sommar. Eg må sjå meg sjølv i spegelen og innsjå at eg byrjar å bli ganske gammal, sa Lagerbäck under ein pressekonferanse på Færøyane.

Ny kurs

Men utover hausten byrja signala å endre seg. Lagerbäck var ikkje like kategorisk då spørsmåla igjen dukka opp.

Og spelarane gjekk stadig oftare ut med støtteerklæringar og rosande ord. Det sjarmerte Lagerbäck og var truleg grunnen til at han snudde.

Unge framstormande stjerner som Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge gav han òg ekstra kvalitet i troppen.

I oktober etterlyste svensken ei avklaring frå fotballforbundet.

– Eg skal svare når eg får eit konkret spørsmål, og eg veit ikkje om eg får det. Dette ligg hos andre enn meg. Vi har ikkje prata konkret om det, men eg veit at dei som bestemmer i fotballforbundet, sikkert ønsker å avklare sånt så tidleg som mogleg, sa Lagerbäck.

Rutine

Lagerbäck har tidlegare uttalt at «å vere fotballtrenar er det einaste eg kan». Talentet hans har gitt han suksess i Sverige, Island og Nigeria tidlegare.

Dersom Lagerbäck fører Noreg til VM i 2022, vil han vere 74 år, fem månader og seks dagar gammal når meisterskapen startar.

Noreg speler mot Serbia på Ullevaal i Uefas nasjonsliga i mars. Siger der gir «finale» same stad mot anten Skottland eller Israel nokre dagar seinare. Sluttvinnaren får EM-billett.

Noregs A-landslag for menn har ikkje vore med i eit sluttspel sidan EM-2000.

Fakta om Lars Lagerbäck

* Fødd: 16. juli 1948 (71 år).

* Klubbar som spelar: Alby (1960–1969), Gimonäs (1970–1974).

* Klubbar som trenar: Kilafors (1977–1982), Arbrå (1983–1985), Hudsviksvall (1987–1989), Sverige U21 (1990–1995), Sverige B (1996–1997), assistent for Sverige (1998–1999), Sverige (2000–2009), Nigeria (2010), Island (2011–2016), Noreg (2017–).

* Merittar: Tok Sverige til VM (2002, 2006) og EM (2000, 2004, 2008), leidde Nigeria i VM 2010) og tok Island til EM (tap i kvartfinale 2016). Har leidd Noregs A-landslag sidan februar 2017.

* Aktuell: Forlengde fredag kontrakten sin med Norges Fotballforbund.

(©NPK)