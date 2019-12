Ljungberg: – Spelarane såg redde ut

sport

– Dei (spelarane) så ut til låg vere redde for ballen i 1. omgang. Redde for å røre seg. Dei stod berre stille. Så synest eg at vi gjorde det bra i 20 minutt, men det er sjølvsagt vanskeleg å påstå når ein akkurat har tapt ein heimekamp, sa han.

Den tidlegare Arsenal-stjerna meiner at han framleis har det som blir kravd for å leie Arsenal.

– Eg elskar denne fotballklubben og kjem til å gjere alt for å hjelpe han på best mogleg måte. Så er det opp til klubben kva han vil gjere, sa Ljungberg.

Ljungberg tok over som mellombels manager då spanske Unai Emery fekk sparken for ei veke sidan. I den første kampen vart det 2–2 borte mot Norwich.

The Gunners har fått den verste seriestarten sin på 43 år, og måndag møter dei West Ham borte.

