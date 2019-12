Klopp om Haaland før nøkkelkampen: – Han er ein eksepsjonell spelar

sport

Tysdag møtest RB Salzburg og Liverpool til ein avgjerande gruppespelkamp i meisterligaen.

Haalands lag kan sende den regjerande meisterligavinnaren frå England på hovudet ut av turneringa med siger. Den norske toppskåraren til austerrikarane kan bli ein viktig mann om det skal lykkast for heimelaga frå Salzburg.

Liverpool-manager Klopp vart på pressekonferansen på måndag spurt av VGs utsende om Haaland og korleis ein skal stoppe han. Då brukte tyskaren store ord om Salzburg-spissen.

– Han er 19 år gammal og ein eksepsjonell spelar. Han er eit stort, stort talent med ei strålande framtid, det er 100 prosent sikkert, sa Klopp og heldt fram:

– Vi stoppar dei beste spissane ved å sørge for at dei ikkje får pasningar, ved å få dei ut av kampen. Og når dei har ballen må vi gjere det så vanskeleg som mogleg for dei. Men han er dessverre ikkje den einaste gode spelaren hos Salzburg. Det er eit godt lag.

Kjempesesong

Den norske 19-åringen har 27 mål på 21 kampar for klubben denne sesongen. I meisterligaen har han åtte mål dei fem første kampane til gruppespelet.

Berre Robert Lewandowski hos Bayern München har fleire.

Haaland sette mellom anna inn 3-3-målet då Liverpool slo austerrikarane 4–3 på Anfield tidlegare i haust.

Kan tole tap

Liverpool kan gå vidare sjølv med tap tysdag, men då er dei avhengig av at Napoli rotar seg bort heime mot Sander Berge og Genk. Om italienarane gjer jobben, må Liverpool få med seg poeng frå Austerrike for å sikre avansement.

Klopps menn er i forrykande form i heimleg liga. Dei har plukka 46 av 48 poeng så langt, og leier med åtte poeng til Leicester på andreplass. I midtforsvaret har dei Virgil van Dijk, som nyleg vart kåra til den nest beste spelaren i verda. Haaland er likevel optimist før møtet.

– Eg er sikker på at vi skal score i morgon. Liverpool er fantastisk lag, men vi er òg eit fantastisk lag. Vi skaper mange sjansar, og eg er trygg på at vi skal angripe kampen, sa han på ein pressekonferanse måndag.

