Serbia og Danmark med VM-hjelp til Noreg, norsk semifinaleplass stadig nærare

sport

Eit straffekast i sluttsekunda avgjorde til 29-28 for serbarane over Tyskland. Noko seinare slo Danmark Nederland 27-24.

Keeperen til danskane Sandra Toft spelte ein kjempekamp og redda lagvenninnene.

Resultata betyr at Noreg vil toppe tabellen med siger over Sør-Korea seinare måndag. Står Noreg med seks poeng før den siste kampen mot tyskarane onsdag, vil det halde med uavgjort for å gå til semifinale for dei norske jentene.

Sjølv med tap kan det bli norsk semifinale, men då må resultat i andre kampar onsdag gå Noregs veg.

Det føregår ei desperat jakt for laga som truleg ikkje kjem til semifinalane i VM. Det er plassar og seedingsnivå i OL-kvalifiseringa på spel for mange, kanskje heilt ned til det laget som blir nummer åtte i VM.

Danmarks siger over Nederland kan bli svært viktig med tanke på moglegheit for å spele OL-kvalifisering.

(©NPK)