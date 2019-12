Toppsyklist heim frå samling med hjarteflimmer

sport

Det er procycling.no som melder om den ubehagelege opplevinga til 26-åringen.

– Når det er noko med hjartet, er ein nøydd til å ta det seriøst, seier Lunke til nettstaden.

Trønderen var i København, der han kort tid før hadde gjennomgått grundige helsetestar i regi av det danske laget sitt, då han opplevde intens, men ujamn hjartebank på nattetid.

– Under helsesjekken vart det konstatert eit lite flimmer på eit framkammer som viste seg éin gong, altså eit lite ekstraslag i ny og ne. Laglegen stadfesta at det ikkje var noko uvanleg med det. Men natt til måndag, då vi overnatta i København før vi skulle ta flyet vidare til Gran Canaria, slo hjartet ujamt og hardt i periodar. Det var såpass ubehageleg at eg ikkje fekk sove noko den natta. Det slår litt ujamt no òg, så det er ikkje akkurat bra, seier Lunke til Procycling.

Derfor valde han å avbryte Gran Canaria-planane. I staden reiste han heim til Trondheim.

I trønderhovudstaden har han vore til nye hjarteundersøkingar.

– No har eg vorte utstyrt med ein EKG-målar som eg skal gå rundt med i tre dagar. Han skal registrere dei ulike anfalla. Eg håper jo ikkje dette er noko sinnssjukt alvorleg, men det er i alle fall ubehageleg. Det kan vere at hjartet dunkar skikkeleg hardt i 20 sekund. Eg håper det er noko forbigåande, men det har vore vanskeleg å stille nokon diagnose på det førebels, seier Lunke.

Han skal seinare denne veka til ein hjartespesialist for å gå gjennom målingane som er gjort.

Inntil vidare har han fått beskjed om å halde seg i ro.

Lunke syklar dei kommande sesongane for det danske Riwal Readynez-laget.

