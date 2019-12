Zuccarellos førre klubb sparka trenaren for etisk overtramp

sport

– Vi ventar at alle våre tilsette skal opptre med integritet og vise profesjonell åtferd når dei arbeider for og representerer organisasjonen vår. Denne avgjerda er fatta på grunn av uprofesjonell åtferd i strid med dei grunnleggjande verdiane til klubben og NHL, seier sportsdirektør Jim Nill i ei fråsegn på nettstaden til klubben.

Det er ikkje kjent kva Montgomery har gjort, men ligaen gjekk så seint som måndag ut med eit pålegg til klubbane sine om at dei straks må informere NHL-leiinga om eventuelle tilfelle av uakseptabel åtferd frå trenarar og leiarar. Bakgrunnen var at Bill Peters nyleg trekte seg som trenar i Calgary Flames etter at tidlegare spelar i klubben, Akim Aliu, skulda han for å ha brukt rasistiske skjellsord i garderoben, noko Peters medgav å ha gjort.

NHL-sjef Jim Bettman sa på ein pressekonferanse at klubben vart tatt på senga av den saka. Han trua med strenge sanksjonar mot klubbar som held tilsvarande saker skjult for leiinga i ligaen.

Montgomery var Mats Zuccarellos trenar då nordmannen spelte for Stars siste del av førre sesong. Zuccarello var ønskt med vidare, men valde i staden å signere for Minnesota Wild.

Rick Bowness blir forfremma av Stars til mellombels hovudtrenar etter å ha vore i trenarapparatet sidan sommaren 2018. Derek Laxdal blir henta inn frå farmarlaget Texas Stars som assistent for Bowness.

Stars har vore blant NHLs beste lag den siste månaden, og sparkinga av Montgomery kom som lyn frå klar himmel.

(©NPK)