Halvorsen får spurtsjansar i Giroen

Det stadfestar U23-verdsmeisteren i fellesstart frå 2016 sjølv overfor TV 2.

– Det blir mange av dei italienske løpa. Tirreno–Adriatico, Milano–Sanremo og Giro d'Italia, seier Halvorsen om planen for første halvdel av 2020-sesongen.

Sørlendingen skifta lag frå britiske Ineos til amerikanske EF (Education First) etter sesongen i år. Halvorsen seier han skal legge alt i å bli ein reindyrka spurtar, og at han får rolla som spurtar for EF-laget i Giroen.

– Det ser eg veldig fram til. Det er sånn eg vil at det skal vere. Det blir jo noko nytt å sykle tre veker i strekk. Eg trur det kjem til å bli veldig hardt, men bra, seier han til TV 2.

Giro d'Italia blir sykla frå 9. til 31. mai. Halvorsen sesongdebuterer i det australske rittet Tour Down Under frå 21. januar.

