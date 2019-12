sport

Uavgjort gir òg norsk gruppesiger og semifinale mot den andre puljetoaren.

Tap for Noreg medfører at Tyskland vinn gruppa, og at det norske laget ikkje kjem til semifinalen. Hamnar Noreg og Nederland på same poengsum, går nederlendarane føre på innbyrdes oppgjer frå puljespelet.

Står Nederland, Serbia og Noreg alle på seks poeng, avgjer òg innbyrdes oppgjer. Der er nederlendarane best.

Tyskland går føre Nederland på innbyrdes oppgjer viss dei står med seks poeng kvar.

(©NPK)