Haaland planlegg eiga framtid, speler ikkje for Salzburg laurdag

Ifølgje den austerrikske storklubben slit nordmannen med ein muskelskade som gjer at han ikkje kan spele. Austerriksk toppfotball står framfor ein to månader lang vinterpause etter kampen i helga.

Torsdag kom det opplysningar om at Haaland hadde vore på besøk hos den tyske Bundesliga-klubben Dortmund. Rogalendingen og støttespelarane hans skal òg ha sett på forholda i Leipzig denne veka.

Torsdag gjekk Salzburgs sportssjef Christoph Freund langt i å stadfeste Tyskland-besøket då han møtte pressa.

– Vi har ikkje hatt samtalar med nokon klubb enno, men vi er i tett dialog med faren hans Alf og informert om alt som skjer, sa han ifølgje Kleine Zeitung.

Planlegg framtida

Deretter la sportssjefen til at pappa Alf-Inge er opptatt av å «planleggje den best moglege karrieren» for sonen.

I samband med meisterligamøtet med Liverpool tysdag skal det ha vore halde førebelse samtalar om Haalands framtid, og deretter gjekk visstnok turen til Leipzig og Dortmund saman med agent Mino Raiola.

– Vi er informerte om alt, sa sportssjef Freund om utviklinga i den siste tida.

Det synest ikkje utenkeleg at den norske landslagsspissen kan bli selt til ein annan klubb når overgangsvindauget opnar i januar.

Tyst i Dortmund

Dortmund-leiinga ønsker ikkje å kommentere noko rundt det eventuelle norske besøket.

– Vi kommenterer ikkje den saka. Fokuset vårt er på spelarane som har kontrakt med oss. Og det er framleis ni poeng som kan vinnast i første halvdel av Bundesliga-sesongen, seier sportsdirektør Michael Zorc ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Haalands lagkamerat Takumi Minamino kan òg vere på veg bort frå Salzburg. På pressekonferansen på fredag opplyste sportssjef Freund at det går føre seg samtalar med Liverpool.

– Eg kan stadfeste at vi nett no har samtalar med Liverpool. Det er ei ære å sjå kva klubbar som interesserer seg for spelarane våre, sa han.

Liverpool slo Salzburg 2–0 i meisterligaen tysdag.

