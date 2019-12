Slutt for Drammen travbane etter 64 år

sport

– Det er vemodig. Det er ikkje til å legge skjul på, seier dagleg leiar Hans Roar Bakken til Equus. Han har leidd banen sidan 1993.

No er det heilt slutt. Hestar blir erstatta med tusenvis av menneske fordelt på næringsbygg og 1100 bustadeiningar.

– Totalisatorkøyringane sluttar neste laurdag. Vi blir eit treningsanlegg ut 2020 og fram til utbygginga startar. Når det skjer, er uvisst, men utbyggingsplanen skal opp til førstegongsbehandling i kommunen i mars neste år, seier Bakken om det attraktive arealet der Buskerud travforbund er hovudeigar.

Verdien er mange hundre millionar, og banen vil etter kvart bli nytt sentrum for bydelen Åssiden.

Millionar

Millionar av kroner er òg utbetalte i premiar frå starten i pinsa 1955. Då stod banen opp igjen seks år etter at Marienlyst (etablert i 1899) vart lagd ned i 1949. Marienlyst stadion er i dag mest kjent som heimebanen til eliteserieklubben Strømsgodset. Eliteklasse har det òg utan tvil vore på mange av løpsdagane på Drammen travbane.

Rex Rodney, Vintilla, Alm Svarten og Lannem Silje er blant mange superstjerner som har gjesta banen, som også kan sjå tilbake på ein verdsrekord tilbake i 1993. Totalt har 115.000 hestar starta i 19.623 løp og tent 485 millionar kroner. Samla har hestane unnagjort ein distanse på ekstreme 460.000 kilometer. Det er avstanden til månen og ein god del meir.

Milliardspel

Totalisatorspelet i Noreg vart innført i 1928, og Drammen har vore ein populær bane for spelarane. Rekordåret var i 1989, der banen hadde heile 58 løpsdagar. Dei siste åra har talet vore kraftig søkkande, men likevel er det omsett hestespel for 4,75 milliardar kroner.

Endå meir blir det etter 21. desember, der V75 gjestar banen for siste gong sidan innføringa i oktober 1982. Då blir 120-historie avslutta med Ludvig Nilsens minneløp, det same løpet som ein starta travbanen i Drammen med 2. pinsedag 1955. Og med svært mange folk til stades. Alle restaurantplassar er rivne bort og har vore det i lang tid. Travsportsentusiastane samlar seg til gravøl for å ta farvel med den godt likte 64-åringen.

