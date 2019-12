Solbergs suksessoppskrift: Slik skal ho halde VM-løpet og sikre norsk gull

sport

Med 6 timar og 39 minutt av åtte moglege timar, er Solberg i ferd med å setje ein norsk rekord.

– Eg kom inn på det norske landslaget i 2005, og sidan då har vi ikkje hatt det på denne måten. Det er særs imponerande det Silje har gjort hittil. Det er krevjande fysisk, men også psykisk, seier den norske målvaktstrenaren Mats Olsson til NTB.

Som regel har Noreg hatt to nesten likeverdige målvakter i meisterskap, og det har gjort det gunstig å fordele speletida meir enn kva tilfellet er no.

Suksessoppskrift

Det er sannsynleg at Solberg vil spele opp mot åtte og ein halv av dei ti VM-timane i Japan. Skal Noreg ta eit nytt gull, i så fall sitt fjerde, må ho truleg vere på topp fredag og søndag.

Dette er nokre viktige punkt for at Solberg skal stå VM-maratonen sin heilt ut:

* Dagleg massasje

* Bruk av såkalla «recovery-bukse». Ho er med på å setje fart i rekonvalesensprosessen. I tillegg opplever mange behandlinga som behageleg, og det gir eit positivt pustehol i kvardagen

* Styrketrening òg mot slutten av meisterskapen

* Formiddagslur

* Halvannan times felles keepermøte før kvar kamp

Heldig

Det er mange slitne VM-spelarar å sjå i Kumamoto om dagen. Nokre tuslar rundt med zoombie-preg og gruer seg til sluttkampane. Når reservane er brukte opp, er det ikkje gøy å møte Noreg eller Russland.

– Det dummaste du kan gjere mot slutten av ein meisterskap, er å kvile for mykje. Det gjeld å halde det i gang, seier Olsson.

– Alle våre tre målvakter i VM er veldig godt trena og har god fysikk. Den gode fysikken gjer at målvaktene tar seg raskare inn igjen etter kampar.

Solberg vart trekt ut til dopingkontroll etter Tyskland-kampen. Han gjekk rimeleg fort å fullføre, men keeperen var ikkje tilbake på hotellet før over midnatt. Først då åt ho middagen.

– Silje er ein spelar som er veldig avhengig av å kjenne at ho har god fysikk når ho går inn i kampane. Ho vil kjenne at muskulaturen svarer når ho trykker til. Silje har ein ganske fysisk spelestil, seier Olsson.

Favorittar

Noreg møter Spania i semifinalen. Russland speler mot Nederland. Dei fleste eksperttipsa går på at det blir ein russisk-norsk finale.

Det vil i så fall vere første gong sidan 2007 at dei to nasjonane møtest i ein gullkamp i VM. Den gong var Russland altfor god for Noreg i Paris-finalen.

(©NPK)