VG: Fotballspelarar utestengde for vald, spelte likevel

Avisa har identifisert 64 av mennene som har stått bak dei mest alvorlege valds- og trusselhendingane i norsk fotball sidan 2010. Av dei har minst 16 av spelarane ikkje overhalde lengda på utestenginga.

No lovar Norges Fotballforbund (NFF) å rydde opp og at sakene som ikkje er forelda skal vurderast på nytt.

– Det er både beklageleg og uakseptabelt. Dette er eit system bygd på tillit, og kvar enkelt klubb har eit ansvar for å sjå at til spelarar som er utestengde ikkje spelar, skriv kommunikasjonssjef Yngve Haavik i ein e-post til VG.

Kommunikasjonssjefen fortel vidare at både spelarar og klubbar som bryt NFFs vedtak risikerer å bli straffa, men at forbundet er avhengig av å få informasjon på bordet.

Samtidig strekar Haavik under at han trur at dei fleste som har spelt medan dei har vore utestengde, har gjort det fordi dei har misforstått lengda på karantenen. Men også dette vil han til botnar i.

