Zlatan-statue vandalisert igjen – så dukka ein ny skulptur opp

Zlatan-statuen vart igjen utsett for hærverk natt til torsdag, og denne gongen har nokon prøvd å sage av beina på skulpturen av Sveriges største fotballstjerne.

– Han har vorte utsett for skadeverk i natt. Nokon har saga i beina. No er det sett opp eit gjerde rundt statuen sidan det var ein viss risiko for at han skulle velte, seier Tommy Bengtsson i Malmö-politiet, ifølgje nyheitsbyrået TT.

Det har òg vorte hengt eit tau rundt hovudet på statuen. Politiet har førebels ingen mistenkte i saka. Meldinga om hærverket kom inn like etter klokka 2.30 torsdag.

Upopulær

Kort tid etterpå vart det oppdaga ein ny fotballstatue berre nokre kilometer unna, på Mälarbron i Malmö sentrum. Han består av eit par fotballskor på ein betongsokkel og inskripsjonen «Markus Rosenberg, Malmö FF 1987–2003, 2005, 2014–2019».

Rosenberg er ein helt for Malmö-supporterane, medan Ibrahimovic har falle betydeleg i popularitet hos dei same tilhengarane etter at han i slutten av november vart medeigar i stockholmsklubben Hammarby.

Sidan den gong har Zlatan-statuen vorte vandalisert tre gonger. Mellom anna har det vorte hengt opp eit toalettsete på den 3,5 meter høge statuen, og skjellsord som «Judas» har vorte skrive på sokkelen til skulpturen.

I slutten av november vart òg leilegheita hans i Stockholm utsett for hærverk.

Hyllar klubblegende

Politiet har så langt ingen opplysningar om kven som står bak statuen som er sett opp til ære for Rosenberg.

Torsdag speler 37-åringen sin siste kamp for klubben når Malmö og FC København møtest i Europaligaen. I alt har Rosenberg spelt nesten 300 kampar og scora 110 mål for Malmö.

Han var lagkamerat med Zlatan i det første året sitt som seniorspelar i den sørsvenske klubben i 2001.

