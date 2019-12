Handball-VM: Sverige utklassa Tyskland og får lettare OL-kvalifisering

sport

Det var lite krefter att i Tyskland etter krafttaket mot Noreg onsdag, og det svenske laget var aldri trua i kampen om sjuandeplassen.

– Vi får ein autostrada mot OL, sa Jamina Roberts til TV6 etter kampen.

Sverige hamnar i OL-kvalikgruppe med Senegal, Argentina og toaren frå VM. Dermed finst det eit visst sannsyn for at Noreg blir siste lag i puljen. Uansett vil det gi ei overkommeleg kvalifisering for dei to europeiske laga.

Tyskarane såg i starten ut til å vere motiverte av at ein siger ville gitt plass i OL-kvalifiseringa og leidde 8–4 eit stykke ut i 1. omgang.

Men derifrå ut handla alt om Sverige, som leidde med fem mål til pause, ei leiing som auka til meir enn det doble då sluttsignalet gjekk.

– Vi lærte av leksa vi fekk mot Montenegro. Vi snakka om kva som var viktig, og det fekk vi vist i dag, sa Roberts.

