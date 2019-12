Klopp forlengde med Liverpool

sport

Liverpool stadfestar signeringa på nettsidene sine.

Den nye avtalen har ei lengd på fire og eit halvt år. Også assistentane til Klopp, Peter Krawietz og Pepijn Lijnders, har forlengt kontraktane sine.

Klopp har hatt stor suksess med Liverpool dei siste sesongane. I vår leidde han klubben til meisterligatriumf, og så langt denne sesongen seglar dei raude opp som favorittar til å ta ein etterlengta ligatittel.

52 år gamle Klopp har hatt det sportslege ansvaret i Liverpool dei fire siste åra. Han ser fram til fortsetjinga.

– For meg personleg er dette eit signal om intensjonane eg har, og dei er bygde på den kunnskapen eg har om kva vi har utretta saman så langt og kva som står att å utrette, seier tyskaren.

– Når eg ser utviklinga denne klubben har hatt, og det felles arbeidet som blir gjort, føler eg at bidraga mine berre kan vekse, legg han til.

Klopp følte eit spesielt band til Anfield-klubben frå dag éin.

– Då telefonsamtalen kom i 2015, følte eg med éin gong at vi var perfekte for kvarandre. No føler eg eigentleg at eg undervurderte det, seier Liverpool-sjefen vidare.

Han kom til klubben etter fleire suksessrike år i Borussia Dortmund. To bundesligatitlar og ein meisterligafinale vart fasiten der.

I Liverpool har han halde fram å produsere strålande resultat.

